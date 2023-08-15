У «Миколаївводоканал» попередили, що орієнтовно до 19:00 вода буде подаватися з пониженим тиском.
Комунальники зазначили, що в окремих районах водовідведення взагалі буде відсутнє.
Причина — аварія на водопровідній мережі.
«Фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання з достатнім тиском», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, «Миколаївводоканал» отримав нове насосне обладнання від данської компанії GRUNDFOS Holding A/S, що спеціалізується на виробництві такої техніки.
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У «Миколаївводоканал» попередили, що орієнтовно до 19:00 вода буде подаватися з пониженим тиском.
Комунальники зазначили, що в окремих районах водовідведення взагалі буде відсутнє.
Причина — аварія на водопровідній мережі.
«Фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання з достатнім тиском», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, «Миколаївводоканал» отримав нове насосне обладнання від данської компанії GRUNDFOS Holding A/S, що спеціалізується на виробництві такої техніки.