У «Миколаївводоканал» попередили, що орієнтовно до 19:00 вода буде подаватися з пониженим тиском.

Комунальники зазначили, що в окремих районах водовідведення взагалі буде відсутнє.

Причина — аварія на водопровідній мережі.

«Фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання з достатнім тиском», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Миколаївводоканал» отримав нове насосне обладнання від данської компанії GRUNDFOS Holding A/S, що спеціалізується на виробництві такої техніки.