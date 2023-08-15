Про це пише «Опендатабот».
Так, за пів року 2023-го в Україні зареєстрували 86 028 шлюбів. Для порівняння: в аналогічний період минулого року створено 103 903 нових родин.
Водночас це значення на рівні показників першого півріччя 2021 — тоді в країні зареєстрували 85 960 шлюбів.
Цьогоріч лише у двох областях побільшало реєстрацій шлюбів відносно відповідного періоду торік: на Харківщині (+19%) та Сумщині (+6%).
А ось суттєве зменшення кількості реєстрацій цьогоріч спостерігається на Запоріжжі (-36%), на Дніпропетровщині, яка торік була беззаперечним лідером за кількістю нових родин (-34%), та на Тернопільщині (-32%).
У 2023 році за кількістю шлюбів, як і до повномасштабного вторгнення, лідирує Київ — за пів року у столиці зареєстровано 9292 шлюби.
Також за пів року 2023 в Україні зареєстровано 10 139 випадків розірвання шлюбу. Це на третину (+33%) більше, аніж за відповідний період торік (7632).
За кількістю розірваних шлюбів цьогоріч лідирує столиця — 1678 розлучень. Це шоста частина від усіх розлучень у країні. Порівняно з першим півріччям 2022 року їхня кількість зросла майже вдвічі — та на 14% порівняно до відповідного періоду 2021.
Також суттєве зростання кількості розлучень цьогоріч порівняно з показниками минулого року спостерігається у Харківській, Тернопільській та Миколаївській областях — в 1,6 рази.
Нагадаємо, що. за 2022 рік у Миколаївській області одружилося понад 6 тисяч пар, а майже 80% наречених обрали урочисту церемонію одруження.
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Про це пише «Опендатабот».
Так, за пів року 2023-го в Україні зареєстрували 86 028 шлюбів. Для порівняння: в аналогічний період минулого року створено 103 903 нових родин.
Водночас це значення на рівні показників першого півріччя 2021 — тоді в країні зареєстрували 85 960 шлюбів.
Цьогоріч лише у двох областях побільшало реєстрацій шлюбів відносно відповідного періоду торік: на Харківщині (+19%) та Сумщині (+6%).
А ось суттєве зменшення кількості реєстрацій цьогоріч спостерігається на Запоріжжі (-36%), на Дніпропетровщині, яка торік була беззаперечним лідером за кількістю нових родин (-34%), та на Тернопільщині (-32%).
У 2023 році за кількістю шлюбів, як і до повномасштабного вторгнення, лідирує Київ — за пів року у столиці зареєстровано 9292 шлюби.
Також за пів року 2023 в Україні зареєстровано 10 139 випадків розірвання шлюбу. Це на третину (+33%) більше, аніж за відповідний період торік (7632).
За кількістю розірваних шлюбів цьогоріч лідирує столиця — 1678 розлучень. Це шоста частина від усіх розлучень у країні. Порівняно з першим півріччям 2022 року їхня кількість зросла майже вдвічі — та на 14% порівняно до відповідного періоду 2021.
Також суттєве зростання кількості розлучень цьогоріч порівняно з показниками минулого року спостерігається у Харківській, Тернопільській та Миколаївській областях — в 1,6 рази.
Нагадаємо, що. за 2022 рік у Миколаївській області одружилося понад 6 тисяч пар, а майже 80% наречених обрали урочисту церемонію одруження.