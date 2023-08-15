З метою збереження та охорони популяції раків в Україні діє літньо-осіння заборона на їхній вилов.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного регіону, заборонено ловити раків:

у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах з 15 серпня до 30 вересня (включно); -

у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі з 10 серпня по 20 вересня (включно).

Основна мета заборони – захистити членистоногих у період їх другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі. Період формування та зміцнення нового панцира може тривати від одного до півтора місяця. Саме в цей час і діє заборона на вилов раків.

В інспекції нагадують, що за незаконний вилов раків та під час заборони передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 тисяч 332 гривень за кожного виловленого рака.

Нагадаємо, що на Миколаївщині троє чоловіків займались незаконним виловом риби в акваторії Чорного моря — серед здобичі є червонокнижні риби та 167 крабів.