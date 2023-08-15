У Миколаївській області розмінували вже 60 тисяч гектарів землі, до кінця року планується розмінувати ще 85 тисяч гектарів земель.

Наразі в регіоні заміновано приблизно 288 тисяч гектарів.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» на каналі «Ми-Україна».

За словами очільника Миколаївської ОВА загалом приблизно 288 тисяч гектарів землі регіону заміновані чи підлягають обстеженню. Голова Миколаївської ОВА також наголосив на тому, що плани на цей рік передбачають обробку ще близько 85 тисяч гектарів, і він впевнений, що цю мету вдасться досягти.

— Зараз більше гектарів 60 тисяч вже оброблено. І плани на цей рік – близько 85 тисяч, наскільки я пам’ятаю. Ми його виконаємо, – сказав Віталій Кім.

Віталій Кім підкреслив, що проблема великих обсягів мінування залишається актуальною, проте вже зараз розміновувальні бригади активно співпрацюють з іншими областями, зокрема Херсонською, а також працюють на Запорізькому напрямку.

— Темпи збільшуються, але проблема залишається великою через значні обсяги мінування. Також ми розуміємо пріоритетність і багато екіпажів працюють в Херсонській області та на Запорізькому напрямку, – резюмував він.

Нагадаємо, що Україна отримає понад 240 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування від міжнародних партнерів. Також до кінця року надійдуть піротехнічні, розмінуючі, підривні машини, металодетектори.

Раніше, міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що на розмінування територій України, з наявними сьогодні в країні ресурсами, може піти близько 35 років, однак додаткова техніка могла б значно прискорити цей процес.