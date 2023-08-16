Перше судно вийшло з Одеського порту після закінчення Чорноморської зернової ініціативи 16 липня.

По це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

В середу, 16 серпня контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту — понад 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

— Перше судно вийшло з Одеського порту після закінчення Чорноморської зернової ініціативи 16 липня. Контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) слідує коридором, встановленим для цивільних судів у/з чорноморських портів України, – повідомив Олександр Кубраков.

Урядовець наголосив, що цей транспортний коридор передусім використовуватиметься для евакуації кораблів, які перебували в українських портах на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Як відомо, що 10 серпня Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для цивільних торговельних суден. Вказані маршрути в першу чергу використовуватимуться для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний.

Нагадаємо, що 17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».

Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що майже щоденні російські обстріли портової інфраструктури України не можуть впливати на «зернову угоду».

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський пригрозив Росії знищенням їхнього флоту до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати порти в Миколаєві та Одесі.