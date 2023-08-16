Для 40 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з Миколаївщини організували оздоровчий тур до Туреччини.

Як повідомили у Миколаївській ОВА, відпочинок на Середземному морі для дітей організував благодійний фонд «Руслана Шостака».

На відпочинок до Середземного моря відправили дві групи дітей з пʼяти дитячих будинків сімейного типу, однієї прийомної сім’ї та трьох опікунських родин Миколаївської області.

«‎На узбережжі Середземного моря на дітей у супроводі законних представників чекало корисне харчування, спілкування з однолітками та різноманітні розваги»‎, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 8 по 18 серпня на Львівщині організовано дитячий табір відновлення «Рух» для 40-ка дітей з населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини, наближених до зони активних бойових дій.

Раніше також повідомлялося, що діти з Херсонщини, які постраждали під час ворожих обстрілів та чиї будинки були понівечені внаслідок підриву Каховської ГЕС вирушили на відпочинок до Польщі.