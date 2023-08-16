Російська армія втратила під час війни проти України 255 тисяч 570 військовослужбовців. Лише за останню добу, 15 серпня, українські військові знищили ще 650 окупантів.

Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб.

Крім цього, окупанти втратили минулої доби 11 танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи та десятки іншої техніки.

Загальні втрати ворога у техніці: