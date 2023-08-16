Цієї ночі, 16 серпня, в небі над Миколаївською та Одеською областями були знищені 13 ударних безпілотників типу «Shahed-136/131»‎.

Як повідомили у Повітряних сили Збройних сил України, вночі російські окупаційні війська атакували «‎Шахедами»‎ зокрема портову інфраструктуру Одещини.

В Силах оборони півдня зазначили, що ворог атакував південні регіони України кількома хвилями безпілотників.

«‎Спочатку спрямував удар по Миколаївщині, де сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно – всі дрони були знищені. Пізніше двома потужними хвилями атакував південь Одеської області»‎, — зазначають у відомстві

Так, частина безпілотників все ж влучила по території одного з одеських портів. Було зруйновано ангари з зерном і сільськогосподарську техніку. На місці влучання сталася пожежа. Про постраждалих наразі інформації немає.

«‎Пуски «шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда)»‎, — зазначають у Повітряних Силах.

Нагадаємо, вночі 14 серпня росіяни завдали кілька серій ударів по Одесі із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет типу «Калібр». За даними військових, ворог тричі атакував вночі Одеську область, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук та 8 ракет морського базування типу «Калібр».