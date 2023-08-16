Слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно посадовця з Южноукраїнську, який, за матеріалами справи, придбав для місцевої лікарні генератор за завищеною ціною.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Миколаївській області.

«На початку червня, слідчі відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління за процесуального керівництва окружної прокуратури викрили посадовця, який внаслідок своєї службової недбалості завдав збитків місцевому бюджету понад 268 тисяч гривень. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років обмеження волі. Подальшому долю фігуранта вирішить суд», — йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 39-річний чоловік, будучи уповноваженим з питань проведення публічних закупівель, провів наприкінці жовтня 2022 року закупівлю дизельного генератора за завищеними цінами без використання електронної системи закупівель для потреб лікарні.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до прокуратури, яка скерувала його до суду для розгляду по суті.

У Миколаївській обласній прокуратурі додали, що подали також позов до суду про стягнення з обвинуваченого компенсації за завдану шкоду.

З метою забезпечення позову слідчим суддею було накладено арешт на автомобіль обвинуваченого, вартість якого складає понад 190 тисяч гривень.

Раніше Жовтневий районний суд Миколаївської області заарештував посадовців Вознесенської міської ради, яких затримано через підозру у закупівлі за завищеними цінами – їх арештували з можливістю внесення застави.

Як повідомляли правоохоронці, підозрювані, діючи за попередньою змовою між собою та зловживаючи службовим становищем, забезпечили проведення виконавчим комітетом Вознесенської міської ради закупівлю напівпричепів, без використання електронної системи закупівель «Prozorro» за завищеними цінами.