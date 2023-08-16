В Україні реєструють випадки кору. Управління охорони здоровʼя закликає миколаївців вчасно вакцинувати дітей.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Для захисту від хвороби дітям необхідно отримати дві дози вакцини: у 12 місяців та 6 років.

Зазначається, що вакцина КПК для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи є в кожній сімейній амбулаторії Миколаєва в достатній кількості.

«Закликаємо батьків маленьких дітей, які пропустили щеплення, звернутися до свого педіатра або сімейного лікаря», — йдеться у повідомленні.

Також нагадали, що внутрішньо переміщеним особам нову декларацію з лікарем укладати не потрібно. Достатньо просто прийти до медзакладу. Вакцинацію зроблять безоплатно, а дані про щеплення одразу внесуть у єдину електронну систему охорони здоров’я.

Спалахи кору циклічні й відбуваються в Україні кожні 4-5 років. Попередній був у 2017-2019 роках. Одна з причин цього — недостатнє охоплення щепленнями. Єдиний надійний захист від цієї хвороби – вакцинація.

Нагадаємо, що з 17 липня в Україні стартувала загальнонаціональна кампанія, з вакцинації дітей проти кору, які внаслідок війни або інших обставин пропустили вакцинацію.