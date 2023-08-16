У Київській області прикордонники зупинили чоловіка з російським паспортом. На сторінках документу написано «Слава Україні!».

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що чоловік перевищив термін перебування в Україні, проте повертатися в Росію не бажає, адже не підтримує війну.

Нагадаємо, що за даними опитувань війну проти України схвалюють 75% жителів Росії, а 60% вважають її «успішною».