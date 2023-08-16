В Білорусі затримали 45-річну Інну Калацьку, матір колишнього політв'язня та волонтера Ціхана Клюкача, який сьогодні боронить Україну.

Як повідомляє Радіо Свобода із посиланням на одне із силових відомств Білорусі, жінку підозрюють у «‎причетності до екстремізму»‎.

Наразі її затримали на добу за адміністративною статтею. Що на жінку чекає далі - поки невідомо.

Раніше сина затриманої Ціхана Клюкача засудили до півтора року колонії за те, що він зняв на відео, як його подруга, 18-річна Софія Малашевич, розмалювала фарбою з балончика щити охоронців і паркан у Мінську. На суді чоловік узяв всю провину на себе.

Він відбув 1,5 роки ув'язнення і вийшов на волю 7 березня. Виїхав з Бреста до Варшави, а через 2 місяці поїхав в Україну боронити країну від росіян.

Нагадаємо, Латвія з 11 серпня посилила режим охорони кордону на адміністративних територіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв та Даугавпілса, які межують із Росією та Білоруссю.

Раніше у Латвії заявили, що білоруські прикордонники допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан на кордоні й потрапити на латвійську територію.

Крім того, уряд Польщі розглядає питання повного закриття польсько-білоруського кордону для захисту країни через «вагнерівців».

Також повідомлялося, що у відповідь на прибуття до Білорусі найманців з російської ПВК «Вагнер» Литва планує закрити два з шести пунктів пропуску.