Під Маріуполем російські загарбники створили ще один полігон, кількість особового складу в місті та навколо становить до 40 тисяч осіб.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Де-факто розпакували ще один полігон на території Маріупольського району. Тепер біля Бабах-Тарами, Ялти, Мангуша. Не рахуючи три в місті невеликих та два в Нікольському районі. Готуються та готують. Кількість особового складу зменшилась через перекидання на фронт, але нове поповнення вже тренується. Цілком до 40 тисяч перебуває в Маріуполі та районі», — написав він.

Петро Андрющенко також додав, що наразі зменшився, але не зупиняється рух загарбників з боєкомплектами у бік Бердянська.

«Бавовна — бавовною, а рух окупантів у бік Бердянська сповільнився, але не зупинився. Везуть БК та паливо», — констатував радник мера.

Раніше повідомлялося, що на будівельні роботи до окупованого Маріуполя планують звести в’язнів з Білорусі, засуджених за нетяжкі злочини.