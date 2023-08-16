У Первомайську перевірили підключення відеокамер та кімнату відеоспостереження за громадськими місцями.

Як повідомили у Первомайській міській раді, зараз у місті проводяться роботи з реалізації програми «Безпечне місто» із встановленням камер відеоспостереження.

«По всьому місту будуть встановлені камери, й отримана ними інформація передаватиметься на пульт спостереження в місцевий райвідділ поліції. Це забезпечить швидку й ефективну реакцію правоохоронців на скоєння злочинів на території міської громади та їх профілактику», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у системі публічних закупівель ProZorro, виконкомом Первомайської міської ради було придбано систему відеоспостереження з монтажем та встановленням у комплекті. На закупівлю планувалось витратити 2 мільйони 20 тисяч гривень, але камери придбали за 1 мільйон 694 тисячі 991гривню. Саме таку ціну запропонував переможець тендеру ФОП «Клименко Руслан Олександрович».

За ці кошти закуплено 104 камери різних параметрів. Також придбано 4 комп’ютерні мишки, серверна стійка, 16 жорстких дисків, 7 телевізорів, а також необхідні подовжувачі, комутатори, кабелі та кріплення.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада обрала компанію, яка займатиметься будівництвом системи відеоспостереження та аналітики «Безпечне місто» за 67,4 мільйона гривень.