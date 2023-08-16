У Миколаєві жителі власними силами очищають від сміття квартири у будинку на Адміральській, який було пошкоджено під час ворожого обстрілу.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Нагадаємо, що в ніч проти 20 липня російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання зруйновано підїзд триповерхового житлового будинку по вулиці Адміральській. Загинуло літнє подружжя.

Після влучання ракети у другому під’їзді будинку сталася пожежа. У людей повністю вигоріли квартири. Зінаїда Рубан-Надольська говорить, що кожного дня власними силами викидають із квартири будівельне сміття, щоб у подальшому відновити житло.

— Будинок хочуть відновлювати і нам сказали очистити сміття. Оце ми самі і очищаємо. Кожного дня з 23 липня працюємо, — говорить жінка.

Сміття, яке накопичилося під вікнами будинку обіцяють вивезти комунальники.

Заступник директора Департаменту ЖКГ Артем Сапожник говорить, що треба провести технічне обстеження будинку, щоб точно сказати, що можливо зберегти. Попередньо — четвертий зруйнований під’їзд підлягає зносу, а у другому можливе відновлення.

— Технічне обстеження нам покаже, яким чином відновлювати, що потрібно демонтувати, а що запроектувати. Це вже будуть подальші дії, — говорить Артем Сапожник.

Нагадаємо, що від 10 травня в Україні стартувала програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення». Послугу запускають навесні саме для того, щоб власники житла встигли відремонтувати його до зими.