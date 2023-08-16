Монтажні роботи на монументі «Батьківщина-Матір» планують завершити до Дня Державного прапора України 23 серпня.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Будівельники вже зашили щит металом, а тепер заварюють пластини щита і тризуба. У Мінкультури кажуть, що роботи виконують за графіком.

21 липня 2022 року в застосунку «Дія» завершилося голосування щодо подальшої долі герба СРСР на монументі «Батьківщина-Мати» в Києві. Майже всі учасники опитування виступили за заміну герба на тризуб.

13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на заміну герба СРСР на щиті монумента. У середині липня почалися підготовчі роботи.

1 серпня 2023 року зі щита монумента вже зняли радянський герб, а 6 серпня замість нього встановили український тризуб. Крім того, науковці та громадськість висловили пропозицію змінити назву монумента. Учена рада Музею війни вирішила назвати його «Україна-мати».