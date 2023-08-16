У Миколаєві під час рейду комунальники виписали десятки протоколів та попереджень жителям, які досі не мають договорів на вивіз сміття. 15 договорів укладено прямо на місці.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, перевірки щодо дотримання правил благоустрою територій провели у всіх районах.

У Заводському районі складено 4 адміністративних протоколи та укладено 15 договорів з КП «Миколаївкомунтранс» на вивезення ТПВ.

У Центральному районі по вулицям Соборна та Нікольська перевірили 20 об'єктів та склали 4 адміністративні протоколи.

В Інгульському районі представники адміністрації та «Миколаївкомунтранс» перевірили території приватної забудови, кінцевої зупинки маршрутного таксі «Дубки», по вулиці Космонавтів ріг вулиці Троїцька. За результатами обстеження складено 9 протоколів.

В Корабельному районі перевірили мікрорайон Широка Балка щодо санітарного стану вулиць приватного сектору. Складено 16 адміністративних протоколів, надано 57 попереджень містянам та проведено роз'яснювальну роботу щодо заключення договорів на вивіз ТПВ та утримання території в чистоті.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради два рази «провалили» голосування за виділення 2,5 мільйонів гривень на виготовлення техніко-економічного обгрунтування щодо поводження з побутовими відходами у Миколаєві.

Також повідомлялося, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради збирається витратити 3,4 мільйонів гривень на вивезення сміття та уламків пошкоджених російськими ракетами будівель.