Лише 2,4 мільйона українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни.

Про це повідомляє портал Opendatabot.

За останні півроку з країни виїхало 8,2 млн громадян, а повернулося − 7,97 мільйона. Така різниця − 230 тисяч осіб − майже в 11 разів менше, ніж торік.

«У першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%», − йдеться у пресрелізі.

Від початку повномасштабного вторгнення пік повернень до України припав на друге півріччя 2022 та на березень-квітень 2023 року. Тоді більше українців поверталися, аніж виїжджали з Батьківщини. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік — саме у період початку літніх відпусток.