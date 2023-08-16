Лише 2,4 мільйона українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни.
Про це повідомляє портал Opendatabot.
За останні півроку з країни виїхало 8,2 млн громадян, а повернулося − 7,97 мільйона. Така різниця − 230 тисяч осіб − майже в 11 разів менше, ніж торік.
«У першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%», − йдеться у пресрелізі.
«Цікаво, що іноземці навіть під час великої війни більше в'їжджають, аніж залишають Україну. З лютого 2023 року іноземців в’їхало більше, ніж виїхало — на 12,2 тисячі осіб», − йдеться у повідомленні.
Портал зазначає, що дані, які Опендатабот отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 мільйона українських біженців.
Нагадаємо, що країнам, що приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, доведеться пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі роки після закінчення війни.
Лише 2,4 мільйона українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни.
Про це повідомляє портал Opendatabot.
За останні півроку з країни виїхало 8,2 млн громадян, а повернулося − 7,97 мільйона. Така різниця − 230 тисяч осіб − майже в 11 разів менше, ніж торік.
«У першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%», − йдеться у пресрелізі.
«Цікаво, що іноземці навіть під час великої війни більше в'їжджають, аніж залишають Україну. З лютого 2023 року іноземців в’їхало більше, ніж виїхало — на 12,2 тисячі осіб», − йдеться у повідомленні.
Портал зазначає, що дані, які Опендатабот отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 мільйона українських біженців.
Нагадаємо, що країнам, що приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, доведеться пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі роки після закінчення війни.