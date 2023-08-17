З серпня 2022 року в Україні проводиться обов’язкова евакуація з Донеччини. За рік до безпечних регіонів перемістилися понад 87 тисяч громадян, серед яких понад 10,7 тисяч дітей і понад 3,7 тисячі маломобільних людей.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Також триває евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року. За 11 місяців з Харківщини виїхали понад 26 тисяч громадян. А зі звільнених територій Херсонщини за 9 місяців евакуювалися понад 39 тисяч людей.

«‎Нагадаємо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади»‎, — кажуть у відомстві.

Люди, які хочуть евакуюватись, можуть подзвонити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp, Telegram та Viber діє номер (096) 078-84-33.

Нагадаємо, у Вознесенську створять сім збірних пунктів евакуації на випадок теракту на ЗАЕС та інших загроз. В таких пунктах будуть реєструвати людей та відправляти у безпечні місця.