У Миколаєві, водоканал починає відключати від мереж будинки містян, які самовільно приєдналися до централізованої каналізації.

У «Миколаївводоканал» повідомили, що наразі вони готують необхідний пакет документів та матеріалів, щоб без додаткового попередження розпочати тампонувати каналізаційну мережу.

«Місяць тому працівники абонентського відділу видали понад 200 приписів родинам, які самовільно під’єднали будинки до міської каналізаційної мережі. Це жителі кожного району міста, але найбільша чисельність в Інгульському», — зазначили комунальники.

За їх словами, мешканці під особистий підпис отримали вимогу протягом 30 днів звернутися до працівників підприємства, щоб одержати технічні умови на підключення каналізаційних мереж. Але більшість проігнорували цей документ.

«Закликаємо миколаївців, не чекати подібних «сюрпризів», і завчасно звернутися до технічного відділу МКП «Миколаївводоканал», щоб належно оформити дозвільні документи для користування централізованим відведенням стоків з будинку», — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялось, станом на квітень поточного року, жителі Миколаєва заборгували міському комунальному підприємству «Миколаївводоканал» майже 240 мільйонів гривень.