У Миколаєві, пункти розливу привізної очищеної питної води, через сильну спеку, можуть стати небезпечним фактором в розповсюдженні кишкових інфекцій.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби Миколаївської області.

За результатами вибіркових обстежень пунктів розливу, проведених фахівцями Держпродспоживслужби протягом червня — серпня поточного року встановлено, що 29,3 відсотка досліджених проб не відповідають вимогам для споживання.

«З метою запобігання виникнення негативного впливу забрудненої води на стан здоров’я, обов’язково звертайте увагу на наявність інформаційного листка із зазначенням інформації щодо виду води, дати виготовлення та умов її зберігання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, церквам, на території яких у Миколаєві роздають безкоштовну воду, планують компенсувати витрати з бюджету, адже вартість аналізу становить 3 тисячі 150 гривень, а точок, в яких видають воду миколаївцям, наразі близько 150.