Курс із надання домедичної допомоги постраждалим в умовах бойових дій пройшли майже 250 жителів Миколаївської області. Навчання відбувалось у рамках проєкту, який реалізувала громадська організація «Центр навчання та освіти дорослих «Південь» за сприяння Європейського Союзу.

Упродовж двох місяців жителі деокупованих та прифронтових громад мали можливість отримати знання з надання домедичної допомоги постраждалим в умовах бойових дій та ретельно відпрацювати їх на практиці. Навчальний курс складався з трьох програм: зупинка кровотеч, базова підтримка життя та домедична допомога в умовах війни.

— Навички надання домедичної допомоги необхідні кожній людині. Тому що навіть після війни кожен із нас може опинитися в ситуації, яка загрожуватиме життю – нашому чи інших людей. Тому під час цього курсу ми навчали учасників різного віку, як своєчасно допомогти, або навіть врятувати життя постраждалого та підтримувати його стабільний стан до приїзду кваліфікованої медичної допомоги, – наголосив інструктор Володимир Чорний.

Так, учасників навчали працювати з турнікетами, а також зупиняти кровотечу за допомогою тиснучих пов'язок: ізраїльського бандажа, звичайного та еластичного бинта та інших підручних засобів. Окрім того, вони вчилися проводити первинний огляд постраждалого та робити непрямий масаж серця. Окремий блок тренінгу був присвячений видам травм, переломів, правилам накладання шин та підготовці постраждалого до евакуації за допомогою твердих та м'яких нош.

Як зауважила учасниця курсу Ольга Войтюк, «знання, що рятують життя, ніколи не бувають зайвими, а знання без практики навряд чи принесуть користь. Тому такі навчання вкрай необхідні всім».

— Під час курсу з базової підтримки життя ми вчилися реанімувати постраждалого до приїзду швидкої. У військовий час це навчання надзвичайно актуальне. Тепер я знаю, як діяти, якщо опинюсь у такій ситуації, – прокоментувала Анна Сальник, яка також пройшла курс.

ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь» підняла питання про необхідність проведення курсів із домедичної допомоги в прифронтових громадах Миколаївщини на довгостроковій основі, щоб якомога більше людей здобули ці навички.

Раніше повідомлялось, що згідно з дослідженням, проведеним міжнародною неурядовою організацією Ground Truth Solutions спільно з Київським міжнародним інститутом соціології та Open Space Works Cooperative, понад половина людей, які отримували гуманітарну допомогу в Україні, виявили потребу в додатковій підтримці.