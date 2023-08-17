За минулу добу, 16 серпня, українські військові знищили 480 окупантів, 24 безпілотники та 17 артилерійських систем.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Таким чином загальна кількість втрат російської армії у повномасштабній війні проти нашої держави становить 256 050 одиниць окупантів.

Загальні втрати країни-терориста з моменту повномасштабного вторгнення складають:

танків — 4329 (+5),

бойових броньованих машин — 8398 (+18),

артилерійських систем — 5169 (+17),

РСЗВ — 714 (+0),

засоби ППО — 486 (+1),

літаків — 315 (+0),

гелікоптерів — 314 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4272 (+24),

крилаті ракети — 1406 (+2),

кораблі та катери — 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 7641 (+27),

спеціальна техніка — 773 (+0).

Нагадаємо, нещодавно бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.

Ще раніше українські військовослужбовці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області. Населений пункт розташований на стику Донецької та Запорізької областей.