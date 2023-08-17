Минулої доби, 16 серпня, українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

— Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля, — сказала вона.

Також на півдні України було знищено станцію радіоелектронної боротьби.

— Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники, — сказала вона.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 серпня, українські військові знищили 480 окупантів, 24 безпілотники та 17 артилерійських систем.