Минулої доби, 16 серпня, українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях.
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
— Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля, — сказала вона.
Також на півдні України було знищено станцію радіоелектронної боротьби.
— Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники, — сказала вона.
Нагадаємо, за минулу добу, 16 серпня, українські військові знищили 480 окупантів, 24 безпілотники та 17 артилерійських систем.
Минулої доби, 16 серпня, українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях.
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
— Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля, — сказала вона.
Також на півдні України було знищено станцію радіоелектронної боротьби.
— Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники, — сказала вона.
Нагадаємо, за минулу добу, 16 серпня, українські військові знищили 480 окупантів, 24 безпілотники та 17 артилерійських систем.