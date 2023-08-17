У Миколаєві знову трапилася аварія на водопровідній мережі. В деяких районах міста води не буде орієнтовно до 20:00.

Про це повідомили у «Миколаївводоканал».

Подачу централізованого водопостачання припинено по проспекту Центральному — від вулиці Рюміна до вулиці Генерала Карпенко та у мікрорайоні Сухий Фонтан.

Також води не буде у Корабельному районі від вулиці Металургів до вулиці Торгової та між проспектом Богоявленський та вулицею Рибна.

Нагадаємо, у Миколаєві, водоканал починає відключати від мереж будинки містян, які самовільно приєдналися до централізованої каналізації.