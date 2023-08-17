У Миколаївській ОВА надали інформація про діяльність Консультаційного центру Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі онлайн та офлайн щодо:

- роз'яснення можливих шляхів повернення дитини або сімей з дітьми на підконтрольну Уряду України територію;

- отримання свідоцтва про народження дитини в умовах воєнного стану або його легалізації, якщо документ отриманий на непідконтрольній території;

- встановлення контакту з дитиною, яку вивіз один із батьків за кордон;

- заповнення форми розшуку дитини або заявки на отримання допомоги дітям, які зазнали травмувань внаслідок війни;