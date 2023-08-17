У Миколаївській ОВА надали інформація про діяльність Консультаційного центру Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі онлайн та офлайн щодо:
- роз'яснення можливих шляхів повернення дитини або сімей з дітьми на підконтрольну Уряду України територію;
- отримання свідоцтва про народження дитини в умовах воєнного стану або його легалізації, якщо документ отриманий на непідконтрольній території;
- встановлення контакту з дитиною, яку вивіз один із батьків за кордон;
- заповнення форми розшуку дитини або заявки на отримання допомоги дітям, які зазнали травмувань внаслідок війни;
інші питання, пов’язані з порушеннями прав людини.
Тут ви можете повідомити:
- про дитину, яка загубилася;
- про злочин, скоєний проти дитини;
- якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих;
- якщо вам відомі факти депортації дитини;
- про примусову зміну громадянства та документів дитини;
- про інші порушення прав дитини під час війни.
У режимі онлайн:
0800-50-17-20 (безплатно)
044-299-74-08 (для дзвінків із-за кордону)
У режимі офлайн під час особистого звернення:
- понеділок – четвер з 09:00-13:00, 13:45-18:00
- пʼятниця з 09:00-13:00, 13:45-17:00,
- вихідні дні — субота, неділя
Адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8
Додатково надаються консультації через портал «Діти війни» — сайт: https://childrenofwar.gov.ua/
У Миколаївській ОВА надали інформація про діяльність Консультаційного центру Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі онлайн та офлайн щодо:
- роз'яснення можливих шляхів повернення дитини або сімей з дітьми на підконтрольну Уряду України територію;
- отримання свідоцтва про народження дитини в умовах воєнного стану або його легалізації, якщо документ отриманий на непідконтрольній території;
- встановлення контакту з дитиною, яку вивіз один із батьків за кордон;
- заповнення форми розшуку дитини або заявки на отримання допомоги дітям, які зазнали травмувань внаслідок війни;
інші питання, пов’язані з порушеннями прав людини.
Тут ви можете повідомити:
- про дитину, яка загубилася;
- про злочин, скоєний проти дитини;
- якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих;
- якщо вам відомі факти депортації дитини;
- про примусову зміну громадянства та документів дитини;
- про інші порушення прав дитини під час війни.
У режимі онлайн:
0800-50-17-20 (безплатно)
044-299-74-08 (для дзвінків із-за кордону)
У режимі офлайн під час особистого звернення:
- понеділок – четвер з 09:00-13:00, 13:45-18:00
- пʼятниця з 09:00-13:00, 13:45-17:00,
- вихідні дні — субота, неділя
Адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8
Додатково надаються консультації через портал «Діти війни» — сайт: https://childrenofwar.gov.ua/