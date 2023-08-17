Про перший збитий вертоліт повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Українські військовослужбовці із Зенітно-ракетних військ Повітряних сил ЗСУ збили ворожий вертоліт на Бахмутському напрямку.
А в 47-й окремій механізованій бригаді розповіли, що приблизно о 07:40 бійцям вдалося знищити ворожий «Алігатор» у районі Роботиного, що в Запорізькій області.
«Вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК — ціль знищена. На рахунку наших бійців це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52. Вартість одного такого — $16 млн», — зазначили там.
Нагадаємо, що росіяни чотири рази за добу вдарили по Миколаївщині з артилерії.
Про перший збитий вертоліт повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Українські військовослужбовці із Зенітно-ракетних військ Повітряних сил ЗСУ збили ворожий вертоліт на Бахмутському напрямку.
А в 47-й окремій механізованій бригаді розповіли, що приблизно о 07:40 бійцям вдалося знищити ворожий «Алігатор» у районі Роботиного, що в Запорізькій області.
«Вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК — ціль знищена. На рахунку наших бійців це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52. Вартість одного такого — $16 млн», — зазначили там.
Нагадаємо, що росіяни чотири рази за добу вдарили по Миколаївщині з артилерії.