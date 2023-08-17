Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував повідомлення про «радіаційну небезпеку» на Миколаївщині. Він зазначив, що турбуватися не варто, у Вознесенському районі проводяться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Апостроф TV».

Зазначимо, що сьогодні близько 10 години жителі Миколаївської області отримали сповіщення про «радіаційну небезпеку».

— Ми перевіряємо готовність усіх, у тому числі і ЗМІ та інформування про повітряні тривоги. Це навчання на території Вознесенського района та Южноукраїнська, — пояснив він.

Нагадуємо, протягом 17 та 18 серпня на території Южноукраїнська та Вознесенського району проводитимуться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту. Планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.