Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував повідомлення про «радіаційну небезпеку» на Миколаївщині. Він зазначив, що турбуватися не варто, у Вознесенському районі проводяться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту.
Про це він розповів в ефірі телеканалу «Апостроф TV».
Зазначимо, що сьогодні близько 10 години жителі Миколаївської області отримали сповіщення про «радіаційну небезпеку».
— Ми перевіряємо готовність усіх, у тому числі і ЗМІ та інформування про повітряні тривоги. Це навчання на території Вознесенського района та Южноукраїнська, — пояснив він.
Нагадуємо, протягом 17 та 18 серпня на території Южноукраїнська та Вознесенського району проводитимуться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту. Планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував повідомлення про «радіаційну небезпеку» на Миколаївщині. Він зазначив, що турбуватися не варто, у Вознесенському районі проводяться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту.
Про це він розповів в ефірі телеканалу «Апостроф TV».
Зазначимо, що сьогодні близько 10 години жителі Миколаївської області отримали сповіщення про «радіаційну небезпеку».
— Ми перевіряємо готовність усіх, у тому числі і ЗМІ та інформування про повітряні тривоги. Це навчання на території Вознесенського района та Южноукраїнська, — пояснив він.
Нагадуємо, протягом 17 та 18 серпня на території Южноукраїнська та Вознесенського району проводитимуться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту. Планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.