Жителі Миколаївщині за 8 місяців передали до «Укрпошти» на утилізацію понад 400 тисяч ламп розжарювання.

Про це повідомили в управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської обласної виконавчої адміністрації.

Відбір та передача ламп розжарювання на утилізацію ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» відбувалися у три етапи – 19 травня, 12 та 29 червня 2023 року.

Зазначено, що ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» стало переможцем відкритих торгів на надання послуг з збирання, транспортування та утилізації ламп розжарювання. Компанія здійснила процес утилізації ламп розжарювання, розділивши скло та метал, які будуть використані як вторинні сировини.

Нагадаємо, що на утилізацію відпрацьованих ламп розжарювання в Миколаївській ОВА планують витратити 2,4 мільйона гривень.