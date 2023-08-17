Служба безпеки повідомила про підозру блогерці Вікторії Кохановській, яка провокувала сутички й релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зазначається, що Вікторія Кохановська брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року. Тоді жінка проводила у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

«Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом». Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про «невідворотність» захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників», — зазначають правоохоронці.

У подальшому деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни-агресора. Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці у Києві виявлено комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.