У Парижі вирішили заборонити катання на поні від 2025 року.

Катання на поні в парках Парижу було популярною розвагою для дітей протягом десятиліть, пише Reuters.

Місцеві зоозахисники роками вели кампанію за припинення катання на поні. Вони стверджували, що тваринам доводиться днями працювати без постійного доступу до прісної води та сіна і годинами їхати в тісних вантажівках до міста.

Організації Paris Animaux Zoopolis вдалося зібрати понад 8 400 підписів під вимогою до місцевої влади заборонити катання на поні.

Нагадаємо, бійці з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу зуміли евакуювати із зони бойових дій на південному напрямку двох поні. Їх поселили у Миколаївському зоопарку.