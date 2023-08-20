Уряд активізує підготовку до опалювального сезону. Так, кабмін виділив 350 млн грн Міненерго для надання підтримки енергетичним компаніям.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 19 серпня.

«Допомагаємо із відновленням об’єктів критичної енергетичної інфраструктури після російських атак. Це кошти на здешевлення кредитів, які ці компанії направляють на ремонти пошкодженого обладнання та на проходження опалювального сезону», — написав він.

Раніше, міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що в Україні найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону у прикордонних з Росією областях, а також на прифронтових територіях.

Яв відомо, станом на жовтень цього року «Миколаївоблтеплоенерго» для погашення заборгованості між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом необхідно буде 455 мільйонів гривень.