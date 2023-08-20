За минулу добу росіяни обстріли Очаків та канал Дніпровсько-Бузького лиману.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, за добу ворог тричі завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади та каналу Дніпровсько-Бузького лиману. Постраждалих немає.

«Також вчора вдень, 19 серпня, о 15:10, 15:15, 15:29 та сьогодні, 20 серпня, о 04:18 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, що впродовж 18 серпня українські захисники збили ворожі розвідувальний та ударний БпЛА у небі над Миколаївською областю.