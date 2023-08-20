Кабінет Міністрів дав можливість водіям екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працевлаштовуватися за спрощеною процедурою.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Тепер для працевлаштування потрібно мати досвід водія автівки категорії протягом останнього року. Також треба пройти місяць спеціальної підготовки та стажування.

Для порівняння: раніше майбутні водії «швидкої» повинні були володіти трьома роками безперервного досвіду водіння на автівці відповідної категорії та після цього пройти ще шість місяців підготовки та стажування.

В уряді зазначили, що станом на кінець 2022 року бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф були укомплектовані водіями на 79%, більш ніж 20% із яких — люди пенсійного віку.

Як зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, за майже півтора року повномасштабної війни бригади екстреної допомоги працюють «на межі своїх можливостей».

— До звичних цілодобових викликів додалися щоденні надзвичайні ситуації — порятунок людей на місцях ворожих «прильотів» та перевезення їх до медзакладів. Окрім того, бригади першими виїжджають на деокуповані території, де в екстремальних умовах надають пацієнтам необхідну медичну допомогу, – пояснив він.

Для цілодобового забезпечення населення якісною медичною допомогою протягом доби на одній автівці «екстренки» мають працювати чотири бригади, відповідно — стільки ж водіїв, додали в уряді.

Спрощена процедура працевлаштування діятиме до кінця воєнного стану та ще рік після його припинення.

Нагадаємо, що з 1 серпня розпочалось навчання групи з підготовки водіїв тролейбуса на базі КП «Миколаївелектротранс».