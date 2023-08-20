Міськраді Маріуполя вдалося отримати списки дітей, яких вбили у місті російські загарбники у 2022 році. Згідно зі списком окупантів, загинула 101 дитина.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада на сторінці у Телеграмі.

— Згідно зі списком окупантів, – 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати, - 87. Отримані дані дозволили нам верифікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра. На жаль, розуміємо, що це число може бути більшим. Це жахлива інформація і весь цивілізований світ має знати, яку трагедію принесла росія в Україну та в наш український Маріуполь. Але світ має не тільки знати, а разом з нами домогтися того, щоб кожен воєнний злочинець отримав справедливе покарання, – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Як зазначається, завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діти пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Дані, що підтверджуються окупантами, – 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників.

«Ми викладаємо частину цих документів (з дотриманням умов закону Про захист персональних даних), розуміючи важливість інформації, але особливо чутливим не рекомендуємо їх читати. За кожним пунктом – жахлива людська трагедія. Деяким з цього списку не було і року. Ніколи не пробачимо. Як і не заспокоїмось, поки кожен російський воєнний злочинець не понесе покарання за те зло, яке вони принесли на нашу землю», – додали в Маріупольській міськраді.

Згідно зі словами мера Маріуполя, задля досягнення справедливості міськрада збере підтверджуючі зазначений жахливий факт документи і звернеться до правоохоронних органів з метою внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення злочинців до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Чернігові завершилась пошуково-рятувальна операція, яка була розгорнута на місці сьогоднішнього влучання російської ракети типу «Іскандер». Серед загиблих є 6-річна дитина.

Нагадаємо, станом на червень, з початку повномасштабної війни Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вдалося повернути 373 дитини, незаконно вивезені на територію Росії.

Загалом, Росія могла вивезти з України 200-300 тисяч дітей.