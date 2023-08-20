Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах український безпілотник SkyKnight 2. Він оснащений штучним інтелектом та автоматичним режимом польоту.

Про це повідомляє Міноборони.

У відомстві описали SkyKnight 2 як «доволі швидкий, потужний і водночас тихий» БпЛА. Він може нести 2,5 кг корисного навантаження та здатний долетіти до цілі навіть у випадку втрати зв’язку через глушіння засобами РЕБ.

«Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор уже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він освоїть дуже швидко, орієнтовно — за тиждень», — зазначили в Міноборони.

Так, коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі за допомогою бортового комп’ютера.

У відомстві додали, що компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала до них свою розробку, коли почала діяти пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації.

Оборонне відомство наголосило, що супроводжувало виробника у процесі оформлення необхідної документації.