Про це повідомляє Міноборони.
У відомстві описали SkyKnight 2 як «доволі швидкий, потужний і водночас тихий» БпЛА. Він може нести 2,5 кг корисного навантаження та здатний долетіти до цілі навіть у випадку втрати зв’язку через глушіння засобами РЕБ.
«Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор уже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він освоїть дуже швидко, орієнтовно — за тиждень», — зазначили в Міноборони.
Так, коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі за допомогою бортового комп’ютера.
У відомстві додали, що компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала до них свою розробку, коли почала діяти пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації.
Оборонне відомство наголосило, що супроводжувало виробника у процесі оформлення необхідної документації.
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Про це повідомляє Міноборони.
У відомстві описали SkyKnight 2 як «доволі швидкий, потужний і водночас тихий» БпЛА. Він може нести 2,5 кг корисного навантаження та здатний долетіти до цілі навіть у випадку втрати зв’язку через глушіння засобами РЕБ.
«Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор уже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він освоїть дуже швидко, орієнтовно — за тиждень», — зазначили в Міноборони.
Так, коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летітиме до неї в автоматичному режимі за допомогою бортового комп’ютера.
У відомстві додали, що компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала до них свою розробку, коли почала діяти пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації.
Оборонне відомство наголосило, що супроводжувало виробника у процесі оформлення необхідної документації.