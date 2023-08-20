Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.

Про це 20 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Літаки нададуть після тренування пілотів та інженерів. Зеленський зазначив, що це лише початок.

У серпні президент США дав зелене світло іншим країнам на навчання українських пілотів на F-16. 18 серпня стало відомо, що США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні винищувачі після навчання пілотів. За день після цього міністр оборони Олексій Резніков розповів, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 «уже розпочалось».

До Великої Британії на навчання на винищувачах F-16 уже направилися пілоти, які випустилися у 2023 році. У Швеції ж навчатимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року.

16 травня 2023 року Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли 11 країн. Очолили її Данія та Нідерланди. Навчатимуть пілотів у Данії та Румунії.