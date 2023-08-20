У п'ятницю, 18 серпня, перша група дітей з Миколаєва відправилась на відпочинок до дитячого оздоровчого комплексу у Львівській області.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Безкоштовні путівки отримали 138 осіб. Це діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (відповідно до статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»). Насамперед сироти та позбавлені батьківського піклування, діти захисників-учасників бойових дій, загиблих та зниклих безвісти воїнів, діти з багатодітних сімей, ВПО, талановиті і обдаровані та ін.

Начальниця служби у справах дітей міської ради Юлія Кравченко розповіла, що юні миколаївці відпочиватимуть два тижні.

У вересні та жовтні до дитячих таборів поїдуть чергові групи дітей. З міркувань безпеки вони відпочиватимуть лише в закладах вищої категорії з наявністю укриттів, що розташовані у карпатському регіоні.

Раніше, на відпочинок до табору Львівщини поїхали 40 дітей з Миколаївщини та Херсонщини.