Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму в першу чергу завдяки інфляції та біженцям з України та втікачам з РФ.

Про це у Twitter повідомив міністр економічного розвитку і туризму Чорногорія Горан Джурович.

За його даними, за перші півроку 2023 року країна отримала 453 мільйонів євро доходу від туризму, що є рекордним результатом: на 90% більше, ніж у 2022 році, та на 78% – ніж у 2019 році.

— Як ми і обіцяли, ми йдемо до рекордного сезону. Чорногорія на правильному шляху, – переконаний Горан Джурович.

Водночас президент Чорногорії Яков Мілатович заявив у Twitter, що це «гарна новина», проте, уточнив він, є «дві ключові причини».

— Інфляція, яка за період червень 2019 року – червень 2023 року становила 25%, тоді як за період червень 2022 року – червень 2023 року – 8%, а також кількість українців і росіян, які тимчасово перебувають у Чорногорії через війну, – зазначив він.

Мілатович додав, що точний вплив цих факторів «на туризм потрібно визначити», адже «тільки тоді можна буде знати про реальне зростання».

Нагадаємо, у 2022 році уряд Чорногорії ухвалив рішення про виділення Україні 11% власного військового бюджету.