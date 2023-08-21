Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: до підводного човна додався малий ракетний корабель. Кількість «‎Калібрів»‎, відповідно, зросла до 12.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

У зв'язку з цим, українців закликали ставитися відповідальніше до сигналів повітряної тривоги.

«‎Напруга ситуації передбачувана. Рівень ракетної загрози — дуже високий»‎, — йдеться в повідомленні Сил оборони.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 6 тисяч ракет та 3 тисячі дронів.

Як відомо, ще у 2022 році Росія застосувала всі види своєї ракетної зброї, завдаючи ударів по Україні.