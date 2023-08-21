Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: до підводного човна додався малий ракетний корабель. Кількість «Калібрів», відповідно, зросла до 12.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
У зв'язку з цим, українців закликали ставитися відповідальніше до сигналів повітряної тривоги.
«Напруга ситуації передбачувана. Рівень ракетної загрози — дуже високий», — йдеться в повідомленні Сил оборони.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 6 тисяч ракет та 3 тисячі дронів.
Як відомо, ще у 2022 році Росія застосувала всі види своєї ракетної зброї, завдаючи ударів по Україні.
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Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: до підводного човна додався малий ракетний корабель. Кількість «Калібрів», відповідно, зросла до 12.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
У зв'язку з цим, українців закликали ставитися відповідальніше до сигналів повітряної тривоги.
«Напруга ситуації передбачувана. Рівень ракетної загрози — дуже високий», — йдеться в повідомленні Сил оборони.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 6 тисяч ракет та 3 тисячі дронів.
Як відомо, ще у 2022 році Росія застосувала всі види своєї ракетної зброї, завдаючи ударів по Україні.