У Южноукраїнську створюють мурал на честь полеглого захисника Олександра Гузовського та всіх військових, які віддали життя на фронті.
Як повідомляє «ЮжБуд_News», мурал знаходиться на стіні будинку на вулиці Європейська, 56, де народився і виріс воїн.
Олександр Гузовський воював у складі 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Загинув 6 червня 2022 року в Ізюмському районі. Також Олександра Гузовського нагородили посмертно орденом «За мужність» III ступеня.
Ініціаторами створення муралу стали сестра Вікторія Башняк і мати Світлана Старченко загиблого героя. Мурал створюють власним коштом, і подальше обслуговування за артом також беруть на себе.
Розробкою та нанесенням зображення займається творча група «Kailas-V», яка з 2002 року створила понад 70 муралів в Україні та за її межами. Серед них – «Свята Джавеліна», «Грушевський» та «Крути» у Києві. Планують закінчити до 22 серпня. Адже саме в цей день Олександру Гузовському мало б виповнитися 23 роки.
Раніше повідомлялося, що на стіні однієї Миколаївської гімназії з'явився стінопис, який присвячений письменнику Григорію Сковороді.
Нагадаємо, що у Полтаві відкрили мурал, присвячений Герою України, виконуючому обов’язки командира 36 окремої бригади морської піхоти майору Сергію Волинському (позивний «Волина»).
Також нагадаємо, що в одному з районів Миколаєва, біля дитячого майданчика з’явився мурал від «мистецького десанту» співака Колі Сєргі.
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У Южноукраїнську створюють мурал на честь полеглого захисника Олександра Гузовського та всіх військових, які віддали життя на фронті.
Як повідомляє «ЮжБуд_News», мурал знаходиться на стіні будинку на вулиці Європейська, 56, де народився і виріс воїн.
Олександр Гузовський воював у складі 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Загинув 6 червня 2022 року в Ізюмському районі. Також Олександра Гузовського нагородили посмертно орденом «За мужність» III ступеня.
Ініціаторами створення муралу стали сестра Вікторія Башняк і мати Світлана Старченко загиблого героя. Мурал створюють власним коштом, і подальше обслуговування за артом також беруть на себе.
Розробкою та нанесенням зображення займається творча група «Kailas-V», яка з 2002 року створила понад 70 муралів в Україні та за її межами. Серед них – «Свята Джавеліна», «Грушевський» та «Крути» у Києві. Планують закінчити до 22 серпня. Адже саме в цей день Олександру Гузовському мало б виповнитися 23 роки.
Раніше повідомлялося, що на стіні однієї Миколаївської гімназії з'явився стінопис, який присвячений письменнику Григорію Сковороді.
Нагадаємо, що у Полтаві відкрили мурал, присвячений Герою України, виконуючому обов’язки командира 36 окремої бригади морської піхоти майору Сергію Волинському (позивний «Волина»).
Також нагадаємо, що в одному з районів Миколаєва, біля дитячого майданчика з’явився мурал від «мистецького десанту» співака Колі Сєргі.