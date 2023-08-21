У Южноукраїнську створюють мурал на честь полеглого захисника Олександра Гузовського та всіх військових, які віддали життя на фронті.

Як повідомляє «ЮжБуд_News», мурал знаходиться на стіні будинку на вулиці Європейська, 56, де народився і виріс воїн.

Олександр Гузовський воював у складі 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Загинув 6 червня 2022 року в Ізюмському районі. Також Олександра Гузовського нагородили посмертно орденом «За мужність» III ступеня.

Ініціаторами створення муралу стали сестра Вікторія Башняк і мати Світлана Старченко загиблого героя. Мурал створюють власним коштом, і подальше обслуговування за артом також беруть на себе.

Розробкою та нанесенням зображення займається творча група «Kailas-V», яка з 2002 року створила понад 70 муралів в Україні та за її межами. Серед них – «Свята Джавеліна», «Грушевський» та «Крути» у Києві. Планують закінчити до 22 серпня. Адже саме в цей день Олександру Гузовському мало б виповнитися 23 роки.

Раніше повідомлялося, що на стіні однієї Миколаївської гімназії з'явився стінопис, який присвячений письменнику Григорію Сковороді.

Нагадаємо, що у Полтаві відкрили мурал, присвячений Герою України, виконуючому обов’язки командира 36 окремої бригади морської піхоти майору Сергію Волинському (позивний «Волина»).

Також нагадаємо, що в одному з районів Миколаєва, біля дитячого майданчика з’явився мурал від «мистецького десанту» співака Колі Сєргі.