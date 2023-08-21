За останній тиждень, з 11 до 18 серпня, у Миколаєві народилося 42 дитини.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
На світ зʼявилися 18 хлопчиків та 24 дівчинки. Серед них одна двійня.
Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.
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За останній тиждень, з 11 до 18 серпня, у Миколаєві народилося 42 дитини.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
На світ зʼявилися 18 хлопчиків та 24 дівчинки. Серед них одна двійня.
Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.