За останній тиждень, з 11 до 18 серпня, у Миколаєві народилося 42 дитини.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

На світ зʼявилися 18 хлопчиків та 24 дівчинки. Серед них одна двійня.

Нагадаємо, в пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.