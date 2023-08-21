У морський порт тимчасово захопленого Маріуполя вперше з початку повномасштабної війни Росії в Україні зайшов та пришвартувався російський військовий корабель.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

— Маріупольський порт став військовою базою. Вчора в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшов та пришвартувався російський військовий корабель. За годину до його швартовки на території порту здійснили посадку чотири бойові гвинтокрили різного класу та до вечора перебували на території порту, — написав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що поки не можна сказати, чи це системне, чи одноразове швартування, треба спостерігати.

— Однак точно судно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого топ-мразотою. Якщо це постійне базування, то виникає купа питань. Починаючи від якої загрози тут корабель до оцінки загрози в найближчий час щодо нової битви за Маріуполь, — додав радник мера.

Раніше повідомлялося, що міськраді Маріуполя вдалося отримати списки дітей, яких вбили у місті російські загарбники у 2022 році. Згідно зі списком окупантів, загинула 101 дитина.