Служба безпеки затримала адвоката, який був агентом російської ФСБ і шпигував за блокпостами у Краматорську.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території Росії та мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого «куратора» з ФСБ.

За вказівкою російської спецслужби фігурант відстежував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті. Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка.

Отримані відомості фігурант передавав до ФСБ через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні «характеристики». За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову "винагороду". Суми надходили на банківську картку зловмисника.

Надалі окупанти обіцяли «евакуювати» його до Росії. Однак, співробітники СБУ завадили реалізації ворожих «планів» і затримали ворожого поплічника.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та змінні SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.

Наразі адвокат перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно Держбюро розслідувань, розташоване у Миколаєві, повідомило про підозру колишній прокурорці Миколаївської окружної прокуратури Ірині Андросовій у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ.

Пізніше з'ясувалося, що підозрювана прокурорка втекла за кордон. Відомо, що жінка розповідала, що у Маріуполі «Азовці» нібито знущаються з жителів, а коли у місто зайшли російські загарбники, то «місцеві були готові їм ноги цілувати». Також прокурорка повідомляла, що в Силах оборони багато «нацисткого отребья».