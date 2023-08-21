В Україні хочуть створити військову поліцію, яка, зокрема, займеться припиненням військових злочинів та підтриманням дисципліни серед військових.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Зазначається, що на базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.
У розробці законопроєкту про військову поліцію України бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.
У відомстві додають, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.
Орган утворять на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).
Мета створення органу — підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту.
Основні завдання:
Також передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.
Нагадаємо, що Національна поліція України створила на деокупованих територіях восьми областей спеціальні групи для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян в Україні.
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В Україні хочуть створити військову поліцію, яка, зокрема, займеться припиненням військових злочинів та підтриманням дисципліни серед військових.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Зазначається, що на базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція.
У розробці законопроєкту про військову поліцію України бере активну участь Головне управління військової юстиції Міноборони.
У відомстві додають, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.
Орган утворять на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (в зонах бойових дій).
Мета створення органу — підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спеціальної служби транспорту.
Основні завдання:
Також передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження.
Нагадаємо, що Національна поліція України створила на деокупованих територіях восьми областей спеціальні групи для виявлення та фіксації статевих злочинів росіян в Україні.