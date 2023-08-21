Дельфіни у Чорному морі опинилися під загрозою зникнення через воєнні дії.

Про це пише видання The New York Times.

За час повномасштабної війни у морі загинуло близько тисячі дельфінів, повідомив міністр екології України Руслан Стрілець.

Тварини загинули як біля узбережжя України, так і Болгарії та Туреччини. А скільки ще загиблих дельфінів дрейфує в морі, достеменно невідомо.

Деякі екологи вважають, що понад 50 тисяч чорноморських дельфінів могли загинути лише у перший рік війни. Але вчені, які брали участь у судово-медичних експертизах, обережніші в оцінках.

Фахівці кажуть, що дельфіни є ключовими істотами для морської екосистеми: «Якщо дельфіни в поганому стані, то вся екосистема буде в поганому стані».

Подібна плачевна ситуація склалася і з морськими свинями.

Тварини вмирають від мін, забруднень від вибухових речовин, витоків палива та уламків.

Також російські військові кораблі постійно використовують акустичні сигнали сонара, які, на думку вчених, можуть заважати дельфінам орієнтуватися, оскільки використовують свій природний гідролокатор для ехолокації.

А запуски ракет і російські винищувачі, що низько летять, тільки посилюють какофонію, що травмує дельфінів.

Нагадаємо, що за 5 місяців війни в Україну популяція дельфінів у Чорному морі поменшала як мінімум на 5 тисяч осіб. Екологи припускають, що ссавці страждають від активізації російського флоту у цьому регіоні.