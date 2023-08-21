Україна завершує роботу над угодою з міжнародними страховими компаніями для страхування суден з зерном, що прямують до чорноморських портів і назад.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Олександр Грибань виданню Financial Times.

За його словами, угода «опрацьовується та активно обговорюється» між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, зокрема компанією Lloyd's of London і може запрацювати наступного місяця. Схема страхування може охоплювати від 5 до 30 комерційних суден, які проходитимуть через небезпечні місця в українських водах.

— Це залежить від того, як працюватиме структура і яким буде рівень розподілу ризиків між урядом і приватними страховими компаніями, — сказав урядовець.

Як зазначає FT, з огляду на ризики доступна страховка була б необхідна для відродження комерційної судноплавної діяльності в будь-якому значному масштабі. Київ на безоплатній основі консультує група професійних послуг Marsh McLennan, до якої входять консалтингова компанія Oliver Wyman та найбільший у світі страховий брокер Marsh.

Раніше повідомлялося, що Росія спільно з Туреччиною та Катаром готує нову угоду на зміну Чорноморській зерновій ініціативі, дія якої закінчилася місяць тому.

Нагадаємо, що Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для цивільних торговельних суден. Вказані маршрути в першу чергу використовуватимуться для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний.