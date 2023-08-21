Україні потрібно близько 128 винищувачів для отримання переваги в небі та заміни старого авіаційного парку.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Свобода».

— 128 винищувачів необхідні Україні для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки — така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ, — сказав він.

Він зазначив, що якщо Україні передадуть 42 винищувачі, вона зможе сформувати дві-три ескадрильї

— Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавати ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних і по тилах противника, зокрема, — сказав він.

Україні потрібні винищувачі як для захисту території від російських обстрілів, так і для того, аби наші бійці змогли скласти конкуренцію росіянам у повітрі.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16.

У серпні президент США дав зелене світло іншим країнам на навчання українських пілотів на F-16. 18 серпня стало відомо, що США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні винищувачі після навчання пілотів. За день після цього міністр оборони Олексій Резніков розповів, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 «уже розпочалось».

До Великої Британії на навчання на винищувачах F-16 уже направилися пілоти, які випустилися у 2023 році. У Швеції ж навчатимуться пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року.

16 травня 2023 року Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли 11 країн. Очолили її Данія та Нідерланди. Навчатимуть пілотів у Данії та Румунії.