Українські біженці, які проживають у готелі в західноірландському графстві Мейо, висловили занепокоєння у зв'язку з розпорядженням уряду про те, що вони повинні платити за власне харчування.

Про це повідомляє видання Independent.

Раніше цього року уряд Ірландії оголосив, що українські біженці, які проживають у готелях та інших місцях з обслуговуванням, повинні будуть платити за харчування 10 євро з дорослого і 5 євро з дитини щодня.

Однак це рішення зустріло спротив з боку мешканців готелю Breaffy Woods поблизу Каслбару, в якому проживають 333 українські біженці та 132 заявники на отримання міжнародного захисту з інших країн.

У листі, надісланому керівництву готелю, українські мешканці заявили, що їжа не відповідає стандартам, встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і «не еквівалентна запропонованій ціні». Вони висловлюють свою «стурбованість і колективну незгоду» і стверджують, що мігранти з інших країн, які перебувають у центрі, не повинні платити за харчування.

«Адміністрація готелю не зобов'язує мешканців інших національностей платити за харчування, що можна розцінювати як дискримінацію», — йдеться в листі.

За схемою, яка була запроваджена для зменшення витрат держави, мігранти, які відмовляються платити, будуть розглядатися як такі, що відмовляються від наданого їм житла, і їх попросять виїхати.

«Пряма загроза виселення українських сімей, у разі несплати продовольчих внесків, порушує умови директиви про тимчасовий захист в країнах ЄС для осіб, переміщених в результаті російського вторгнення в Україну, згідно з якою надання житла є обов'язковим», — додається в листі.

Нагадаємо, 18 серпня, Сполучені Штати Америки продовжили дію тимчасового захисту для українських біженців на 18 місяців – до 19 квітня 2025 року.

Крім того, Ізраїль продовжив надання соціальної та медичної допомоги для біженців з України. Програма діятиме щонайменше до кінця 2023 року.

Перед тим Болгарія до кінця вересня 2023 року продовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців.