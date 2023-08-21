Уряд України прийме остаточне рішення щодо призупинення безвізового режиму з Державою Ізраїль найближчими днями.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в коментарі місцевому радіо, пише інформаційне агентство Інтерфакс-Україна.

Посол нагадав, що така ініціатива почала розглядатися після різкого збільшення кількості депортацій українських біженців з Ізраїлю. Попри безвізовий режим близько 10% українців отримують відмову у в’їзді. Також Ізраїль став єдиною країною, яка від початку повномасштабної війни Росії проти України ввела електронні візи для українців.

«Якщо уряд України прийме рішення про призупинення безвізового режиму з Ізраїлем, це буде дія, направлена проти уряду, а не проти людей чи представників релігійних громад. Остаточне рішення ще не прийнято, але буде прийнято у найближчі дні. Обов’язок уряду України – піклуватися про своїх людей і не дозволяти утиски прав українців», — сказав посол.

Та разом з тим, Ізраїль продовжив надання соціальної та медичної допомоги для біженців з України. Програма діятиме щонайменше до кінця 2023 року.